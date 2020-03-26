Доктор Мясников рассказал о возможности передачи коронавируса домашними животными

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, могут ли заразиться коронавирусом домашние питомцы (например, кошки и собаки), и стоит ли хозяевам животных опасаться такого сценария.

«Точно мы этого не знаем, — признал Мясников в комментарии Федеральному агентству новостей. — Напомню, коронавирусы пришли к нам от животных. У кошек коронавирусы — это нормальное состояние. У животных бывают десятки разновидностей коронавирусов. Передается ли [от домашних питомцев человеку] этот конкретный коронавирус (вызвавший пандемию COVID-19. — Прим. ФАН), пока данных нет. У меня три собаки и кошка, и я специально посмотрел литературу. Нигде не пишут — нет, не передается; везде пишут — нет, мы не знаем. Вот как хотите, так и понимайте».

Мы вообще про эту инфекцию пока ничего не знаем, признал врач.

«Мы даже не знаем, как этот коронавирус передается от человека к человеку, — осторожно отметил Мясников. — От матери ребенку (при родах), вроде, не передается; с материнским молоком — вроде, не передается; половым путем — мы не знаем; фекально-орально (через грязные руки) — да, наверно. Передается ли болезнь в инкубационный период — сначала сказали да; потом — тоже не знаем. Мы далеко не все знаем, мы только-только начали знакомиться с этим гадом».

Ранее Французское агентство санитарной безопасности (Anses) распространило заявление, что домашние и сельскохозяйственные животные не играют роли в распространении нового типа коронавируса. Это заявление помогло остановить панику, связанную со страхом, что домашние питомцы могут быть переносчиками коронавируса, что привело к массовым отказам от собак и кошек. Также в СМИ появилось сообщение, что в Гонконге умерла единственная собака, у которой был выявлен новый тип коронавируса. Собака, предположительно, скончалась от старости.