Обновление конституции сохранит новые меры поддержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин 25 марта выступил с обращением к гражданам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Большая часть речи главы государства была посвящена новым мерам поддержки населения в условиях нынешнего кризиса. Особое место среди них заняли финансовые гарантии для семей с детьми.

«Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца начиная уже с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно», — сказал Путин.

По словам президента, такая поддержка особенно важна для семей, чьи дети сейчас не посещают ясли или детский сад, а также для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

Помимо этого, президент поручил ускорить процесс выплат в рамках той социальной меры, которая была анонсирована в послании к Федеральному собранию, а именно: дополнительные пособия на детей от 3 до 7 лет из малообеспеченных семей. Эти выплаты граждане начнут получать на месяц раньше запланированного — уже в июне.

И еще одно важное заявление, касающееся социальной справедливости. Президент увеличил финансовую нагрузку для тех, кто, зарабатывая в России, хранит деньги за рубежом, например, в офшорах.

«Все дополнительные поступления в бюджет… предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном», — сказал Владимир Путин.

Президент особо подчеркнул, что все новые решения по поддержке населения, включая дополнительные пособия для семей с детьми, должны действовать не только во время кризиса, но и после него — когда Россия вступит в новую эпоху развития.

Обеспечить правовую базу для дальнейшего действия новых мер поддержки призвано обновление конституции — так называемый «социальный» блок поправок. В него, в частности, входит предложение о провозглашении детей приоритетом государственной политики России, а также обязательная ежегодная индексация всех социальных выплат.

Указанные поправки не только позволят защитить семьи с детьми во время экономического кризиса, но и обяжут правительство сохранить все новые меры поддержки после него. Таким образом, обновление конституции призвано позаботиться не столько о настоящем, сколько о будущем наших граждан.

В этой связи можно утверждать, что президент, инициируя обновление основного закона, уже прогнозировал, что ждет мир и Россию в ближайшие месяцы. И как опытный политик, Путин заблаговременно предложил населению защиту от той экономической угрозы, которая еще не была очевидна для большинства из нас.

Поправки в конституцию будут внесены только после подведения итогов общероссийского голосования. Как заявил президент в обращении к нации, дата голосования будет скорректирована в связи с эпидемией коронавируса.