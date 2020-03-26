Путин не прекратит перемещаться по стране из-за коронавируса

Москва, 26 марта. Перенос встречи президента РФ Владимира Путина с представителями предпринимательского сообщества из Петербурга в Москву не означает прекращения выезда главы государства за пределы столицы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На пресс-конференции представитель Кремля сообщил, что 26 марта Путин встретится с бизнесменами не в Северной столице, как планировалось, а в подмосковной резиденции в Ново-Огарево, поскольку «лучше необязательных перемещений избежать» в связи с распространением коронавируса.

Однако, по словам Пескова, это не означает, что президент совсем не будет покидать столицу.

«При необходимости президент будет ездить по стране. Но, безусловно, конечно, поездки сокращены. Перемещение президента сопряжено с логистическими усилиями большого количества людей, поэтому мы сейчас это оптимизируем без ущерба его рабочему графику», — пояснил он.

Ранее Forpost со ссылкой на Пескова сообщал, что состав участников встречи включает предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов. Все они прилетят в столицу, чтобы пообщаться с президентом.