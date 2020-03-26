Песков сообщил, когда представят инициативы Путина по поддержке бизнеса

Москва, 26 марта. Инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в обращении к нации, будут представлены по мере готовности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря главы государства, будут ли предложенные меры оформлены в виде указов и когда опубликованы.

«По мере готовности. Для каких-то, наверное, потребуются правительственные акты, для каких-то президентские акты. Сейчас, как говорил уже, будут заниматься оформлением инициатив», — ответил Песков.

Накануне президент выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства, в числе прочего, призвал граждан проявить ответственность, предложил экономические меры по поддержке населения, а также объявил следующую неделю нерабочей.

Особое внимание Путин в своей речи уделил поддержке малого и среднего бизнеса. Президент предложил предоставить компаниям отсрочку на шесть месяцев по всем налогам, кроме НДС. Он подчеркнул, как важно обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы.

Правительство России уже поручило Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития проработать мероприятия по государственной поддержке сферы общественного питания и услуг, а также владельцев коммерческой недвижимости.