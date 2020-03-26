Глава ЛНР проверил луганскую больницу на готовность к приему больных коронавирусом

Луганск, 26 марта. Борьба с коронавирусом идет во всем мире, и Луганская Народная Республика не исключение. И хотя на данный момент случаев заражения в ЛНР не зафиксировано, власти республики делают все возможное, чтобы не допустить проникновения вируса на ее территорию. Подробности — в репортаже Федерального агентства новостей.

В среду глава ЛНР Леонид Пасечник проверил готовность Луганской городской многопрофильной больницы №4 к приему возможных больных. Она входит в список лечебных учреждений, подготовленных Министерством здравоохранения ЛНР для госпитализации пациентов с симптомами заражения новым коронавирусом.

Руководитель Минздрава республики Наталия Пащенко и главный врач больницы Алексей Навроцкий показали Пасечнику палаты, подготовленные для размещения инфицированных, специальное медицинское оборудование, а также склад с медикаментами, эффективными при лечении вирусных заболеваний.

«На сегодняшний день в республике отсутствуют выявленные факты заболевания коронавирусной инфекцией. Ситуация в этом направлении стабильная. Правительством, министерством здравоохранения, другими министерствами и ведомствами принимаются все превентивные меры для недопущения завоза и распространения на нашей территории коронавирусной инфекции», — отметил глава ЛНР.

Министр здравоохранения уточнила, что на данный момент более 60 человек, прибывших из стран с неблагополучной обстановкой по распространению вируса, помещены на карантин.

«Для оказания экстренной неотложной помощи у нас оснащены всей необходимой аппаратурой машины скорой помощи. Также у нас есть в стационарах аппараты для оказания противовирусной терапии и для лечения осложнений, которые возникают при коронавирусной инфекции», — сообщила Пащенко.

Главврач доложил Пасечнику о готовности больницы к приему большого количества пациентов с подозрением на коронавирус.

«Подготовлено боксированное отделение, развернут блок интенсивной терапии с необходимой дыхательной аппаратурой и возможностью проведения кислородной терапии, подготовлено отделение интенсивной терапии и реанимации на случай, если будут поступать пациенты с дыхательной недостаточностью и требующей кислородной терапии», — констатировал он.

Резюмируя увиденное, глава республики подчеркнул, что основная задача всех министерств и ведомств — общими усилиями не допустить завоз на территорию ЛНР коронавирусной инфекции.