Путин назвал сохранение жизни и здоровья россиян важнейшей задачей

Москва, 26 марта. Сохранение жизни и здоровья граждан является важнейшей задачей на сегодняшний момент, но для этого нужны ресурсы, которых не будет, если экономика начнет «ложиться». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями.

Глава государства подчеркнул, что на ситуацию сейчас влияют две проблемы: фактически, обрушение рынка нефти и других энергоресурсов, а также пандемия коронавируса. Поэтому власти должны решать обе задачи, работать сразу по ряду направлений, считает он.

«Конечно, важнейшая задача — сохранение жизни и здоровья граждан, это очевидно. Но очевидно также и то, что если экономика будет ложиться, тогда не будет ресурсов для того, чтобы решать эту важнейшую задачу. В жизни, как обычно, все очень взаимосвязано», — констатировал российский лидер.

Президент России накануне выступил с обращением к нации из-за пандемии коронавируса. Глава государства призвал россиян проявить ответственность, предложил экономические меры по поддержке бизнеса и граждан, а также объявил следующую неделю нерабочей.

По последним данным, в РФ зафиксировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 человек выздоровели. Власти РФ оперативно утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции по территории страны. Во всех 85 субъектах действует режим повышенной готовности, а также временные ограничения на посещение зарубежных государств, где установилась сложная эпидемиологическая обстановка. Введен запрет на проведение массовых мероприятий, приостановлена работа учебных заведений и культурных учреждений.