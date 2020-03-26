Кремль заявил, что в России де-факто нет эпидемии коронавируса

Москва, 26 марта. В России де-факто нет эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вероятность введения режима ЧС в РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Такие рассуждения (о введении режима ЧС) вряд ли уместны. У нас ситуация лучше, чем в других странах. Однозначно благодаря мерам, которые заблаговременно начало предпринимать правительство», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также напомнил об объявлении в РФ выходной недели (с 30 марта по 5 апреля) с сохранением за сотрудниками заработной платы. Указ об этом президент подписал после обращения к нации 25 марта.

«Ее ввели именно из соображения воспрепятствования проникновения вируса в нашу страну», — подчеркнул он.

Напомним, по последним данным, за минувшие сутки в России было выявлено 182 случая заболевания. Общее число заболевших достигло 840. 38 пациентов выздоровело. Два человека умерли.

Во всем мире число заразившихся достигло 474 тыс. 204 человек, число смертей достигло 21 353. Лидерами по количеству заболевших стали Китай (81 736 случаев), Италия (74 386 ) и США (69 197). В первую пятерку вошли также Испания (49 515) и Германия (37 323).

Изначально вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае 31 декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19.