Представители спортивных организаций рассказали о проблемах во время карантина

Российский спорт переживает не лучшие времена из-за пандемии коронавируса. В целях предотвращения распространения инфекции власти запретили проводить любые массовые мероприятия, в том числе спортивные. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошла дискуссия под названием «Обращение президента и спортивный карантин. Олимпиада отложена, чемпионаты остановлены, что делать спортсменам?» В качестве гостей мероприятия были приглашены спортсмены и представители общественных организаций. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Гости и участники дискуссии

— Сергей Гутников, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России;

— Олег Гавриленков, двукратный победитель первенства мира по паралимпийскому фехтованию;

— Джамбулат Мутаев, советский боксер, представитель наилегчайшей весовой категории. Заместитель руководителя спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга;

— Алена Леонова, председатель комиссии спортсменов при Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, мастер спорта России международного класса, участница Олимпийских игр;

— Василий Каменев, вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга, мастер спорта, чемпион мира среди молодёжных команд (1984 год).

Спорт на карантине

Ведущий Артемий Галицын поинтересовался у гостей мероприятия, как они отреагировали на обращение президента России Владимира Путина в связи с коронавирусной инфекцией. Отвечая на этот вопрос, Алена Леонова заверила, что будет придерживаться мер карантина, принятых властями.

«Безусловно, постараюсь соблюдать. У нас каток тоже закрывается с субботы. Скорее всего, буду сидеть дома, по возможности выходить на улицу», — ответила спортсменка.

Джамбулат Мутаев также рассказал, как руководство спортивной Федерации бокса Петербурга восприняло указ президента.

«Мы все выполняем. Как говорится, разогнали детей к родителям. Группы мастеров занимаются индивидуально. Мы ждем дальнейших указаний в зависимости от того, что там будет происходить. Сейчас все соревнования приостановлены», — заявил советский боксер.

О влияние пандемии коронавируса на хоккей Санкт-Петербурга рассказал вице-президент городской Федерации хоккея Василий Каменев.

«С сегодняшнего дня хоккейная школа в Приморском районе закрыта. Все тренировки отменены до особого распоряжения», — сказал Каменев.

Председатель регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников объяснил, что в городе запрещены все спортивные мероприятия.

«Спортивная деятельность регулируется двумя постановлениями правительства — номер 123 и 156. Если мы говорим о спортивной части, то согласно этим постановлениям, вся спортивная деятельность на территории Санкт-Петербурга с 26 апреля прекращается, включая спортивные и тренировочные занятия», — рассказал Гутников.

От лица действующих спортсменов выступил Олег Гавриленков, который рассказал журналистам, что до сих пор продолжает тренироваться.

«Да, у нас есть люди, которые соблюдают этот карантин, стараясь оставаться дома. Но я пока продолжаю тренироваться и все рекомендации по гигиене соблюдаю. Думаю, особо можно не переживать по этому поводу», — сказал он.

Пройдут ли квалификацию спортсмены?

Из-за карантинных ограничений у многих спортсменов нарушается тренировочный процесс, что, в свою очередь, может повлиять на их физические показатели, а также на прохождение квалификации для участия в международных соревнованиях. Нельзя не упомянуть отмену крупных спортивных событий, в числе которых даже Олимпиада-2020 в Токио. Так, Алена Леонова подтвердила, что все спортсмены по этому поводу находятся в замешательстве.

«У нас в претендентках молодые спортсменки на следующую олимпиаду. Никто не знает, если бы была ситуация, то смогли бы они поехать на следующий год... В любом случае девочки растут, а техника прыжков страдает. Например, в случае с чемпионатом мира, мы не знаем, смогут ли те же самые девочки отобраться. В связи с тем же переходным возрастом это очень сложно», — отметила участница Олимпийских игр.

При этом председатель комиссии спортсменов при Федерации фигурного катания на коньках Петербурга сообщила, что соревновательный сезон закончен.

«Карантин выпадает на такое время, когда началась межсезонье. Никакой опасности потерять форму у нас нет», — убеждена Леонова.

Олег Гавриленков также уверен, что он пройдет квалификацию на крупные соревнования, и карантин не создаст существенных проблем для его физической формы.

«Это, конечно, неприятно, тем более, когда узнаешь об этом буквально в последний момент. Но что поделать. Просто будем продолжать тренироваться, как и раньше», — сказал он.

Доходы спортсменов в опасности

Внимание участников дискуссии обратили на возможные сложности с финансированием работы спортсменов и проблемы с выполнением условий контрактов спортивными клубами. Вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Василий Каменев признался, что недавно общался с руководством хоккейного клуба Динамо по вопросу контрактов с игроками.

«С завтрашнего дня тренировки прекращаются, игроки и тренерский штаб распускаются. У всех профессиональных игроков контракты до 30 апреля. Ничего страшного нет, что они закончат тренироваться, и у них получится дополнительный месяц отпуска», — заверил он.

Отмена чемпионата мира по фигурному катанию также не повлияла на доходы представителей этого вида спорта, пояснила Алена Леонова.

«Какая заплата у них была, такая и остается», — сообщила мастер спорта.

Глава регионального отделения Паралимпийского комитета России Сергей Гутников также рассказал о проблемах с выплатами премий спортсменам за призовые места.