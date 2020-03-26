Народный артист России Юрий Кукес скончался на 70-м году жизни

Москва, 26 марта. Народный артист России Юрий Кукес умер в возрасте 69 лет, сообщили в Росгорцирке. Коллектив цирка выразил глубокие соболезнования его семье.

Председатель правления Гильдии артистов циркового искусства Юрий Кукес долгое время боролся с тяжелой болезнью. Артиста, который проработал в цирковой индустрии более полувека, не стало 25 марта.

Кукес возглавлял театр «Уголок дедушки Дурова». Одним из его «коронных» номеров было соло-жонглирование. В этом жанре Юрий Кукес работал до 1985 года.

В 1993 году Кукес получил медаль Императора Японии как лучший артист года в области циркового искусства. Награждение состоялось в городе Фукуока во время гастролей российского цирка.

За свою карьеру артист снялся в двух фильмах — советском детективе «Убийство свидетеля» и в документальной ленте об иллюзионисте Игоре Кио.