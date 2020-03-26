Малахов назвал народные способы поддержать иммунитет на карантине

Москва, 26 марта. Телеведущий Геннадий Малахов дал несколько советов, как поддержать иммунитет на домашнем карантине.

Малахов, пропагандирующий нетрадиционную медицину, уверен, что нужно пить побольше чая. Он отметил, что китайские врачи смогли справиться с коронавирусом именно благодаря этому напитку.

Ведущий порекомендовал пить ромашковый и липовый чай. По его словам, ежедневно нужно пить много воды, объем потребляемой жидкости не должен быть менее 20 мл на килограмм веса человека.

Хорошо укрепляет иммунитет имбирь, его можно есть в виде сладких цукатов.

«Фитонциды имбиря и другие вещества, которые в нем содержатся, прекрасно поднимают иммунитет и служат мощной защитой от различных заболеваний», — пояснил Малахов, его слова цитирует «Ридус».

Можно сделать ингаляции с эфирными маслами, советует телеведущий. Для этого потребуется две капли масла можжевельника, пихты или эвкалипта. Масло добавляется в два литра кипятка, над этим раствором нужно дышать 5-10 минут. Процедуру следует проводить не менее трех раз в день.

Ингаляции являются отличным способом защиты организма от болезней органов дыхательной системы. А тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, нужно восстановить здоровье.

Эксперт посоветовал заниматься ходьбой на месте 20-40 минут в день. Контрастный душ с теплой и прохладной водой тоже поддерживает иммунную систему. Малахов считает, что к лету ситуация с коронавирусом должна нормализоваться.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, что делать пожилым россиянам во время самоизоляции. Он предложил поехать на дачу тем, у кого есть возможность пожить некоторое время за городом. В противном случае лучше оставаться дома и свести к минимуму все контакты.