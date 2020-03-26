Кремль пояснил, что новые налоги не ограничены сроками

Москва, 26 марта. Новые налоги на вклады и на вывоз финансовых средств за рубеж, о которых накануне объявил президент РФ Владимир Путин, не ограничены сроками, уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На пресс-конференции он напомнил, что в своем выступлении 25 марта глава государства не говорил о периоде действия вводимых платежей.

«Президентом они не были названы как временные. Налоги на те деньги, которые вывозятся за границу, да [останутся]. В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных целей. Президент каких-то сроков не обозначил», — пояснил представитель Кремля.

Накануне Путин заявил, что выплаты доходов, уходящие в офшоры, необходимо обложить адекватным налогом. Он предложил установить его в размере 15%, напоминает Forpost. Президент также выступил с инициативой применять налог в 13% ко вкладам и доходам по ценным бумагам в размере более одного миллиона рублей.

О последней мере и причинах ее введения Песков подробно рассказал ранее.