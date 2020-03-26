Сидим дома и держим эмоциональный карантин: советы психолога в разгул коронавируса

Новый коронавирус поставил нас в условия, в которых все меняется каждый час: закрывают свои границы страны, отменяются рейсы, люди переходят на удаленную работу и учебу. Кто-то боится заразиться сам, кто-то — потерять близких. Кривая на графике инфицированных движется вверх, а сам вирус проникает во все новые регионы России.

В этом совместном материале Федерального агентства новостей и кризисного психолога Марии Кудряшовой мы не будем призывать вас «не паниковать и успокоиться». Мы объясним, что паника — это нормально, и расскажем, как пережить эти сложные дни, сохранить нервы, не растерять друзей и не рассориться с близкими из-за эмоциональных ссор.

Первые заболевшие появились в России в конце января, но эмоционально мы заразились паникой из-за наступающего на планету коронавируса уже давно, считает психолог Мария Кудряшова.

«Сейчас людей охватил страх перемен. Что-то определенно меняется, а что — до конца не понятно. Неизвестность и осознание того, что происходит нечто непривычное, действуют угнетающее. Каждый день наша жизнь меняется — более или менее ощутимо. На кого-то изменения влияют больше, на кого-то меньше, но фоновое напряжение есть у всех».

В первый месяц активного распространения по миру коронавирусной инфекции казалось, что можно обойтись сокращением рейсов, снижением контактов с первой заболевшей страной, закрытием границ. Но к концу марта вся планета засыпает и просыпается со словом «коронавирус», часть стран — на строгом карантине, часть к нему готовится, малый бизнес закрывается, авиакомпании прекращают полеты, люди опустошают магазины, школьники и студенты отправлены на каникулы и дистанционку. Туристам пришлось вернуться домой и сдать билеты, в городах закрыты все места, где мы привыкли проводить свободное время, да и работу приходится переносить на удаленку.

Италия и Франция каждый день объявляют о новых потерях, Великобритания предлагает гражданам приготовиться потерять близких, а в России врачи надеются на азиатский, а не итальянский сценарий развития событий. Нормально ли волноваться в таких условиях? Да и еще раз да!

«Конечно, мы стараемся не поддаваться панике, эмоциям. Но люди будут истерить, и это понятно, — говорит психолог. — Происходящее вокруг касается жизни каждого, затронуты серьезные ценности: вопросы здоровья, финансового благополучия, свободного передвижения, распорядка дня. Конечно же, у людей будет страх или хотя бы опасение за свое будущее. Мы всем миром обсуждаем коронавирус и связанные с ним проблемы, поэтому логично, что будут эмоции, что может случиться и уже случается паника».

Думайте о своей, а не о чужой панике

В нашей коллективной культуре есть заметная тенденция: мы часто задаемся вопросом о том, как повлиять на другого человека, объясняет Мария Кудряшова. Объектом своих волнений мы делаем других людей. «Они» не носят маски, «они» ушли на самоизоляцию, и нам из-за них теперь придется перейти на удаленку, а вот другие «они» — не ушли и ведут себя безответственно. «Они» сметают продукты, и нам теперь придется….

«Когда мы смотрим на другого и пытаемся на него воздействовать, это рождает мощнейший эмоциональный накал, — говорит психолог. — Я бы задала вопрос иначе: «Что мне делать, чтобы пережить все это и стать более устойчивым? Сейчас моему близкому страшно, а мне как с этим быть?».

ФАН представляет инфографику, составленную вместе с психологом, где описаны самые важные советы по борьбе с паникой. Вместе с обычным карантином мы предлагаем соблюдать эмоциональный карантин и вырабатывать свой собственный эмоциональный иммунитет.

«Эмоциональный иммунитет — это механизмы внутри нас, которые помогают переработать входящую информацию, — рассказывает собеседник ФАН. — Если в ней есть вредный агент, который нас дестабилизирует и дезориентирует, то они вычисляют и нейтрализуют его».

Чтобы держать на уровне свой эмоциональный иммунитет, вам нужно достаточно спать, есть, отдыхать и поддерживать хорошую физическую форму.

«Уставший, голодный, невыспавшийся или задерганный, напряженный человек попадает в группу риска в разных смыслах», — говорит психолог.

Следим за информационной перегрузкой

В эти дни нам всем стоит выработать очень полезный навык: отслеживать и определять уровень информационной перегрузки. Наш организм может переутомляться и переохлаждаться, а наша психика — перегреваться от переизбытка информации. Источники влияния: соцсети, блоги, новости, общение с людьми и их настроение.

«Мы должны составить свою собственную схему, — советует Мария Кудряшова. — Замечать, что нас взвинчивает, заводит, что создает ощущение тревоги, выводит из состояния баланса, а что наоборот — успокаивает. Необходимо постоянно «замерять» внутреннюю температуру после чтения новостей и общения с родственниками на тему вируса, который еще не проник в тело, но уже проник во все головы».

Хорошие новости: источники информации, которая вас выводит из равновесия, можно и нужно ограничивать. Попросить мужа не присылать все подряд сообщения из Telegram-каналов — нормально. Объявить в своем доме табу на тему коронавируса, если вас это нервирует — тоже нормально. На время отказаться от соцсетей, если вам позволяет работа — и вовсе идеально. Компенсировать избыточность негативных новостей хорошими эмоциями — обязательно.

«Чтобы механизмы внутренней устойчивости и переработки информации работали, придется выделить на это время, — предупреждает собеседник ФАН. — Это время, когда вы работаете руками, занимаетесь физическими упражнениями. Не так важно, что именно вы делаете — убираете дом, моете посуду, занимаетесь йогой или гимнастикой. Важно, что в это время тело работает, а у мозга есть возможность заниматься своими процессами. Это тот драгоценный момент, когда вы отключаетесь от новостного потока, и психика запускает свои процессы, не связанные с поступающей извне информацией».

Советовать табуировать тему коронавируса в компании и семье мы не будем. Общение и обсуждение текущей ситуации, шутки на эту тему тоже помогают людям переработать информацию, справиться сообща с эмоциями, найти новые решения — для эмоциональной стабильности это крайне важно. Просто помните, что вы можете и должны выйти из таких разговоров, если почувствуете себя плохо.

«Если вдруг температура в разговоре зашкалила, это очень снижает наш эмоциональный иммунитет, — объясняет Мария Кудряшова. — И так вокруг много информации, фейков, вбросов. Каждые полчаса или час все вокруг напоминает тебе: у нас экстренная ситуация. У тех, кто находится в потоке новостей, весь день не выключается красная лампочка тревоги».

Выдерживаем «обратный» эмоциональный карантин

Сейчас время бережного отношения к другим людям — и физического, и эмоционального. Это должно выражаться не только в соблюдении дистанции в «Икее», ношении маски при признаках недомогания, самоизоляции, помощи пожилым и изоляции от возрастных родственников. Излишне впечатлительных людей вокруг себя стоит беречь от собственных эмоций и негативной информации.

Знаете, что ваша мама склонна преувеличивать и фантазировать — не говорите хотя бы вы с ней о коронавирусе. Найдите ей онлайн курсы и привезите продукты, разговаривая о приятных мелочах — этим вы поддержите ее намного больше.

«В эти дни мы все можем испытывать эмоциональный упадок, страх, тревогу, волнение, злость, возмущение, — предупреждает психолог. — Но надо перерабатывать эти чувства и не сливать их хаотично на окружающих, особенно на тех, кому это повредит».

Купи пачку гречки и живи спокойно

Внезапный и интенсивный новостной поток или эмоции другого человека выбивают у нас почву из-под ног и погружают в состояние неопределенности.

«На этом разрыве шаблона человек становится уязвим для прямых эмоциональных влияний, манипуляций и способен на импульсивные поступки», — говорит Мария Кудряшова.

По ее словам, именно в этом состоянии люди скупают туалетную бумагу, гречку, даже патроны и забивают кладовки впрок.

«Это попытка обрести стабильность, следовать за остальными, и все это при дефиците времени — вот, что загоняет нас в состояние ажиотажа», — объясняет она.

Что стоит сделать, когда вы теряете ориентацию в новостном потоке и не знаете, как себя вести: бежать в магазины или дать потоку паникующих схлынуть?

«Дайте себе время подумать, — призывает специалист. — Когда эмоции схлынут, вы придете в более устойчивое состояние и примете лучшее для себя решение. На стресс есть разные реакции. «Замри»: отрицание или пассивное наблюдение, когда люди внешне никак не реагируют. И «беги»: реакция страха и тревоги, попытки обсуждать новости, пересылать друг другу сообщения, скупать продукты. Это попытка защититься, и ее нужно принять в себе и других. Можно замереть, можно заволноваться, можно начать злиться, и это нормально».

Словом, если вам это поможет, купите пачку гречки или «избейте» условный коронавирус, как это недавно сделал ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.

Перейти на карантин и остаться в живых

В России карантинные меры принимаются постепенно. Европа недоумевает, почему мы до сих пор спокойно ездим по городам, сидим в кафе и вообще собираемся вместе. Запреты вводятся каждый день: отменяется льготный проезд для школьников и пенсионеров, закрываются кинотеатры, музеи, клубы, кальянные, но все еще работают кафе и рестораны. 25 марта президент России объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей и попросил жителей страны оставаться дома, чтобы снизить распространение коронавируса.

Каждое утро мы ходим в любимую кофейню, как в последний раз, многие диалоги начинаем с вопроса «Ну как вы, пока работаете?». Мы готовим себя к переменам, но не знаем наверняка, когда они придут. Мы смотрим за европейцами, которые уже находятся в домашнем заточении и видим, что не всем удается поставить себе цели, заниматься саморазвитием, использовать карантин продуктивно, заниматься тем, чем давно хотелось, но не было времени.

«Я просто ем, смотрю сериалы и сплю, хотя мечтал смотреть лекции, виртуально посещать музеи, делать домашние тренировки, играть с детьми, уделять время хобби», — такова карантинная реальность.

Карантин и вынужденное пребывание 24 часа в сутки вместе с близкими людьми принесет новые испытания. В Китае ЗАГСы, открывшиеся после карантина, стали в большом количестве регистрировать не браки, а разводы: семейные пары не выдержали столь совместную жизнь. Да, мы этого тоже боимся. Но попробуем использовать коронавирус, чтобы сдружиться с домашними, а не разочароваться в них.

«Судя по всему, не так страшно встретиться с самим вирусом, как пережить то, что вокруг него творится, — рассуждает Мария Кудряшова. — Есть огромное количество руководств для фрилансеров по удаленной работе, но нет советов, что делать, когда ты заперт с людьми в четырех стенах. Обычно мы сбрасываем часть напряжения из отношений за пределами дома, но сейчас мы будем вынуждены дойти до обсуждения конфликтных тем».

Психолог рекомендует заранее придумать «правила карантинных ссор»: вплоть до того, что выделить место в квартире для выяснения отношений; обозначить стоп-слово для паузы в сложном диалоге; рассказать партнеру, сколько времени вам нужно, чтобы остыть, поорать и поплакать, скажем, на балконе, задумчиво посмотреть вдаль, потом вернуться и продолжить общение.

Мне кажется, у меня коронавирус, что делать?

Время пандемии — это тяжелый период для ипохондриков. Те, кто к ипохондрии не склонен, будет уверен в своем здоровье, даже когда его привезут в больницу, утверждает собеседник ФАН. Зато тысячи людей с обычной весенней простудой сейчас подозревают в себе и каждом кашлянувшем источник новой заразы.

Что делать? Признать, что вирус есть и что вы можете им заразиться. Принять те меры, которые описаны на сайте ВОЗ, сайтах Роспотребнадзора, Минздрава, мэра Москвы и на официальном российском портале, посвященном коронавирусу. Не придумывать себе симптомы и отслеживать только явные признаки простуды: кажется, что поднялась температура — проверьте, появился кашель — начните лечить.

Если мысли о коронавирусе не дают нормально жить, проверьте возможность сделать тестирование на SARS-CoV-2 в вашем городе.

Берегите друг друга, мы прорвемся!

Добавим, что с 28 марта по 5 апреля россиян просят оставаться дома. Указом президента РФ неделя объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. В Москве закроются все рестораны, кафе, салоны красоты, парки, бани и магазины (кроме продуктовых), останутся работать только службы жизнеобеспечения и госсектор.

На момент публикации в России зарегистрировано 840 случаев коронавируса в 56 регионах.