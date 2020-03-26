Эксперт обвинил США в готовности жертвовать самыми слабыми в войне с коронавирусом

Американцам угрожает не только инфляция, которую может спровоцировать финансовая политика США, но и та социальная политика, которая ведется уже давно, и к которой причастны и демократы, и республиканцы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Жертва ради экономики

Вице-губернатор штата Техас Дэн Патрик предложил пожилым американцам продолжать как ни в чем не бывало работу во время эпидемии коронавируса и, если понадобится, пожертвовать собой, чтобы спасти экономику и не потерять страну. Сперва заявление политика воспринималось как частное мнение, которое идет вразрез с общемировыми гуманистическими принципами и рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Однако заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа продемонстрировало настоящее отношение власти к своему населению.

«Нам нужно вернуться к работе. Из-за гриппа умирают тысячи людей. И при этом мы никогда не отключали из-за этого Америку. Еще больше людей мы теряем в авариях. И при этом мы не просим автопроизводителей прекратить делать машины», — заявил Трамп.

По последним данным ВОЗ, число заразивших коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 50 тысяч человек. Сегодня США называют новым эпицентром заболевания.

Политика США

Как отметил Сергей Простаков, каким бы ни было отношение властей США к мировой эпидемии, она ударила по экономике страны, даже не распространяясь по ней пока в больших масштабах. Падение биржевых индексов, индексов потребления и передвижения из-за введения ограничительных мер уже нанесли серьезный ущерб. О его размере говорит хотя бы тот факт, что для спасения экономики американские власти планируют направить рекордные шесть триллионов долларов.

«При этом направления поддержки хорошо показывают приоритеты элиты США. Например, наибольшую помощь получат крупнейшие компании, которые смогут выкупить свои собственные акции. И, несмотря на громкие заявления представителей Трампа о том, что запланированные меры станут крупнейшей программой поддержки простых американцев в истории США, а также действительно имеющиеся в принятом плане пункты о поддержке населения, основной целью, как и в 2008 году, остается поддержка крупнейших корпораций в различных секторах экономик», — пояснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, расплачиваться за это будут, очевидно, как раз сами американцы. Им угрожает не только инфляция, которую может спровоцировать финансовая политика США, но и та социальная политика, которая ведется уже давно, и к которой причастны и демократы, и республиканцы.

«Заявления о том, что пожилые американцы скорее умрут, чем позволят разрушить экономику из-за COVID-19, вполне лежат в русле недавних преобразований в медицине и пенсионной сфере. И даже неважно, что они принадлежат республиканцам, так как и демократы, за исключением их левого крыла, в реальности проводили точно такую же политику. Американский истеблишмент действительно относится к пандемии, вызванной коронавирусом, как к войне, в которой необходимо жертвовать самыми слабыми», — заключил Сергей Простаков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.