Песков сообщил, что лидеры G20 обсудят международные усилия в борьбе с коронавирусом

Москва, 26 марта. Участники предстоящего саммита G20 не планируют обсуждать тему нефти, они сосредоточатся на международных усилиях по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Тему нефти — нет, но наверняка не останется незатронутой тема последствий от коронавируса для мировой экономики. Повторю, основная тема — международные усилия по борьбе с коронавирусом», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Экстренный саммит G20 пройдет 26 марта в формате видеоконференции, президент РФ Владимир Путин примет в нем участие.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, напоминает «Царьград».

Эпидемия сильно ударила по мировой экономике. Осложнил ситуацию и провал переговоров по продлению сделки ОПЕК+, из-за которого цены на нефть на мировом рынке обрушились. Это, в свою очередь, привело к падению курса рубля, однако вскоре российские деньги снова стали укрепляться по отношению к доллару и евро.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.