Кремль прокомментировал закрытие в Москве баров, ресторанов и парков

Москва, 26 марта. Решения о закрытии торговых центров, кафе, ресторанов и других общественных мест должны приниматься в соответствии с рекомендациями специалистов, оперативного штаба, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Такие меры, в частности, будут предприняты в Москве. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин распорядился закрыть с 28 марта по 5 апреля все рестораны, кафе, бары, столовые, а также парки. В ответ на вопрос, нужно ли поступить аналогичным образом в других регионах страны, Песков заявил, что в данному случае важно не мнение Кремля, а мнение врачей и оперативного штаба, отслеживающего ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что следующая неделя с 30 марта по 5 апреля объявляется нерабочей.