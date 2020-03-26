Доктор Мясников рассказал, какие лекарства должны быть дома при угрозе коронавируса

Врач, писатель и телеведущий Александр Мясников дает советы, какие лекарства должны быть в домашней аптечке каждого россиянина на время пандемии COVID-19, вызванной новым коронавирусом. По мнению медика, главное — иметь достаточный запас медикаментов, которые человек принимает постоянно в связи с имеющимися у него патологиями.

«Надо понимать простую вещь — от вируса спасения нет, — отметил Мясников в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вирусом можно только переболеть. Как говорится, если насморк лечить — он проходит за неделю, если не лечить — за семь дней. То же самое с вирусами — и с коронавирусом, и с хантавирусом, и с вирусом гриппа и т. д. Поэтому лекарствами от них запасаться бессмысленно».

Ранее доктор Мясников рассказал, какие препараты используют сегодня для лечения коронавирусной инфекции в разных странах, но отметил, что протоколы только тестируются, и окончательных рекомендаций пока нет. Однако это не значит, что лекарствами на время пандемии не нужно запасаться, подчеркнул врач.

«Конечно, надо иметь на первый случай все необходимые лекарства — от температуры, от аллергии и так далее. Но самое главное — надо иметь запас лекарств от своих хронических болезней. Это первый совет диабетикам, легочникам, гипертоникам — у них у всех должен быть, как минимум, месячный запас лекарств, потому что часто спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Эти рекомендации важны на случай возможных перебоев поставок лекарств в аптеки, а также при отсутствии возможности выйти из дома во время карантина, подчеркнул собеседник ФАН.

«Ты потом на инсультной койке не будешь рассказывать врачу, что перестал принимать лекарства из-за того, что тебе их не хватило, — эмоционально продолжил врач. — От коронавируса у нас на всю Россию умерло два человека, к сожалению. Но у меня в одной больнице за месяц от разных причин умирает по 200 человек. Там, с коронавирусом — страшилка с рогами, а тут — реальная опасность».

В то же время Мясников не советует запасаться антибиотиками и принимать их в качестве средства самолечения, тем более, что вирусы в принципе нечувствительны к антибактериальным препаратам.

«Антибиотики в не госпитальных условиях оправданы всего в четырех случаях: это бактериальная инфекция мочевых путей; это стрептококковая ангина; это лечение на дому болезней, передающихся половым путем; и четвертое — это лечение пневмонии на дому. Сейчас об этом речь не идет, но когда-то мы лечили пневмонию в поликлинике. А на Западе это очень принято, там две трети пневмоний лечится вне больниц. В остальных случаях антибиотики по большому счету не нужны», — считает врач.

По словам Мясникова, если врач прописывает антибиотики в связи с какими-то другими состояниями, это, в принципе, не совсем законно. Но на случай, если необходимо подтвержденное врачом антибактериальное лечение, иметь необходимый запас антибиотиков стоит. При этом врач напомнил, что такие препараты отпускаются строго по рецепту.

Напомним, а России в связи с угрозой распространения коронавируса следующая неделя объявлена нерабочей.