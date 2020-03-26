Песков объяснил, для чего нужно создание президиума правительства России

Москва, 26 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, в чем состоит необходимость создания нового органа — президиума правительства России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты поинтересовались, в чем необходимость создания нового органа или формата в правительстве, а также обсуждал ли это президент с премьером Михаилом Мишустиным.

«Это не новый, а старый орган. Он был еще при Путине, я помню. Был в уставных документах. Это просто более мобильная структура. Дело в том, что в правительстве чаще всего рассматриваются вопросы, которые не требуют сбора всего массивного коллектива кабинета министров, где можно было бы ограничиться президиумом. Это я вам рассказываю, когда Путин был председателем правительства. Такая логика. Сейчас надо спрашивать у правительства», — сказал пресс-секретарь.

Напомним, по предложению главы кабмина в структуре правительства может быть образован президиум «для решения оперативных вопросов». Заседания проводятся «по мере необходимости».

Ранее сообщалось, что 26 марта на заседании правительства планируют рассмотреть вопрос создания президиума кабинета министров РФ. Согласно закону «О правительстве», президиум может быть создан для решения оперативных вопросов. Отмечается, что его заседания проводятся по необходимости. При этом решения президиума принимаются большинством голосов, они не могут противоречить законодательству. Кабинет министров вправе отменить принятое президиумом решение.