Песков разъяснил инициативу Путина взимать 13% с доходов от вкладов

Москва, 26 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал несправедливой ситуацию, при которой граждане, имеющие значительный доход от банковских вкладов, не платят с него налоги. Он также разъяснил инициативу взимать 13% с таких доходов, озвученную российским лидером Владимиром Путиным, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Граждане, которые имеют от одного миллиона рублей и выше — они исчисляются в нескольких процентах. Они получали проценты со своих вкладов, весьма привлекательные», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, в России эти проценты «гораздо более привлекательны», чем в Европе, где действуют отрицательные ставки. При этом никаких налогов на эти проценты россияне не платят.

«Это несправедливо, и, учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены и будут объявлены для бизнеса, президент посчитал необходимым восстановить справедливость и подвергнуть их налогообложению», — сказал Песков.

Расчет нового налога представитель Кремля проиллюстрировал на примере. Так, если человек положил на счет один миллион рубле по ставке 10%, то через год от вклада он получит 100 тысяч рублей.

«Раньше эти 100 тысяч не облагались налогом, но теперь с них вы заплатите 13%, то есть 13 тысяч рублей», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Песков подчеркнул, что и без этой меры у государства хватает ресурсов, чтобы поддержать население в период эпидемии коронавируса и помочь попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это касается как физических лиц, так и юридических.

«В такие моменты очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере. Это один из шагов на этом пути», — подытожил представитель Кремля.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства озвучил ряд мер, направленных на поддержку российской экономики и бизнеса в непростой период.