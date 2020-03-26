Эксперты раскрыли секреты банковских карт

Москва, 26 марта. Пластиковые карты содержат информацию, которая помогает идентифицировать выпустивший ее банк, заявили эксперты.

Эксперты издания Planet Today рассказали о секретах банковских карт. Номер на лицевой стороне карты обычно состоит из 16 цифр. Некоторые карты имеют номера из 13 и 19 цифр.

При этом первая цифра 4 или 5 указывает на принадлежность карты в платежным системам Visa и Mastarcard. По следующим пяти цифрам можно идентифицировать банк, выпустивший карту.

Далее идут семь цифр, указывающих на личный счет владельца карты. Он генерируется с помощью специального алгоритма, который исключает любые совпадения. Последняя цифра используется в качестве проверочной.

Специалисты добавляют, что на обратной стороне карты находятся три цифры кода CVV или CVC. Аббревиатура означает принадлежность карты к платежным системам. Этот код нельзя никому сообщать.

На пластиковых картах есть защитные символы, которые видны только в ультрафиолетовом свете. Карты маркируются также как и денежные купюры.

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