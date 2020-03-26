Из-за коронавируса Россия прекратит авиасообщение с другими странами. События дня. ФАН-ТВ

Границы на замке
Россия прекратит авиасообщение с другими странами. Границы полностью закроют на замок с 27 марта. Исключение сделают для самолетов, на которых наши соотечественники смогут вернуться на родину. Такое решение приняли в правительстве страны. Это необходимо, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. К завтрашнему дню министерство иностранных дел должно направить в Минтранс, Роспотребнадзор и другие ведомства список россиян, которые планируют вернуться домой. А к 30 марта появится план вывоза наших соотечественников. По предварительным данным, сейчас заграницей находится около 45 тысяч россиян.
Фейк о коронавирусе
За день количество зараженных в России увеличилось до 840 человек. В соцсетях эти цифры порою в разы больше. Конечно же, это фейковая информация. Чтобы не допустить распространения недостоверных сведений, Следственный комитет России создал специальную рабочую группу. Сотрудники будут следить за тем, что появляется в интернете. За лживую информацию предполагается уголовная ответственность. К слову, сейчас в регионах правоохранители активно изучают сети. Так, к примеру, сегодня жительницу Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк про коронавирус. Женщина опубликовала недостоверную информацию во «ВКонтакте».
Закрытие кафе в Москве
Самое больше количество зараженных выявили в Москве и в Московской области. Из-за коронавируса в столице закроют все кафе, рестораны, столовые. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Как отмечается в постановлении, еду можно будет взять на вынос или воспользоваться доставкой. Ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля. Также в Москве закрываются музеи, парки. По словам Сергея Собянина, это вынужденные меры.
«Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Первый зараженный коронавирусом
Откуда взялся коронавирус? Этим вопросом задаются ученые всех стран. Журналисты китайской газеты «Пэнпай» провели собственное расследование. Они выяснили, что первым зараженным была продавщица креветок на рынке морепродуктов «Хуанань» в Ухане. Как она подцепила инфекцию — этой информации пока нет. Известно, что в больницу женщина обратилась в середине декабря. Также журналисты ознакомились со списком первых зараженных. Как выяснилось, 24 человек как раз посещали рынок «Хуанань».