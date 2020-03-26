Из-за коронавируса Россия прекратит авиасообщение с другими странами. События дня. ФАН-ТВ

Границы на замке Россия прекратит авиасообщение с другими странами. Границы полностью закроют на замок с 27 марта. Исключение сделают для самолетов, на которых наши соотечественники смогут вернуться на родину. Такое решение приняли в правительстве страны. Это необходимо, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавируса. К завтрашнему дню министерство иностранных дел должно направить в Минтранс, Роспотребнадзор и другие ведомства список россиян, которые планируют вернуться домой. А к 30 марта появится план вывоза наших соотечественников. По предварительным данным, сейчас заграницей находится около 45 тысяч россиян.

Фейк о коронавирусе За день количество зараженных в России увеличилось до 840 человек. В соцсетях эти цифры порою в разы больше. Конечно же, это фейковая информация. Чтобы не допустить распространения недостоверных сведений, Следственный комитет России создал специальную рабочую группу. Сотрудники будут следить за тем, что появляется в интернете. За лживую информацию предполагается уголовная ответственность. К слову, сейчас в регионах правоохранители активно изучают сети. Так, к примеру, сегодня жительницу Челябинской области оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк про коронавирус. Женщина опубликовала недостоверную информацию во «ВКонтакте».

Закрытие кафе в Москве Самое больше количество зараженных выявили в Москве и в Московской области. Из-за коронавируса в столице закроют все кафе, рестораны, столовые. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Как отмечается в постановлении, еду можно будет взять на вынос или воспользоваться доставкой. Ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля. Также в Москве закрываются музеи, парки. По словам Сергея Собянина, это вынужденные меры. «Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.