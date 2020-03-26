Путин проведет встречу с представителями бизнеса в Ново-Огарево

Москва, 26 марта. Президент РФ Владимир Путин работает сегодня в Ново-Огарево, там же будет проведена встреча с представителями предпринимательского сообщества, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Президент не полетел в Петербург (где изначально должна была пройти встреча), лучше необязательных перемещений избежать. Работает сегодня в Ново-Огарево, график не поменялся», — сообщил представитель Кремля.

Песков отметил, что предприниматели прибыли на встречу с Путиным не только из Петербурга, но и из других регионов страны. Повестка встречи открытая. Пресс-секретарь президента напомнил, что накануне в своем обращении к нации Путин предложил ряд инициатив в плане поддержки малого и среднего бизнеса, физических лиц, экономики в целом.

«У представителей бизнеса будет возможность спросить о том, что было изложено, а также о других проблемных ситуациях в связи с кризисом, который сейчас есть», — добавил он.

Помимо этого, у Путина позже будет международный телефонный разговор, все подробности пресс-служба Кремля уточнит позднее.