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Путин проведет встречу с представителями бизнеса в Ново-Огарево

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Путин проведет встречу с представителями бизнеса в Ново-ОгаревоМосква, 26 марта. Президент РФ Владимир Путин работает сегодня в Ново-Огарево, там же будет проведена встреча с представителями предпринимательского сообщества, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

«Президент не полетел в Петербург (где изначально должна была пройти встреча), лучше необязательных перемещений избежать. Работает сегодня в Ново-Огарево, график не поменялся», — сообщил представитель Кремля. 

Песков отметил, что предприниматели прибыли на встречу с Путиным не только из Петербурга, но и из других регионов страны. Повестка встречи открытая. Пресс-секретарь президента напомнил, что накануне в своем обращении к нации Путин предложил ряд инициатив в плане поддержки малого и среднего бизнеса, физических лиц, экономики в целом.

«У представителей бизнеса будет возможность спросить о том, что было изложено, а также о других проблемных ситуациях в связи с кризисом, который сейчас есть», — добавил он. 

Помимо этого, у Путина позже будет международный телефонный разговор, все подробности пресс-служба Кремля уточнит позднее.

«В 15.00 — виртуальный саммит глав стран – участниц группы G20», — заключил он. 

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