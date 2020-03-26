Сирия, 26 марта. «Спящие ячейки» боевиков убили гражданского и обстреляли КПП в Даръа. Турецкая армия установила новый наблюдательный пункт на западе Идлиба. Террористы «Исламского государства»1 совершили вылазку на востоке Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции: приступили к возведению наблюдательного пункта в Идлибе; на севере Ирака понесли потери при столкновении с боевиками Рабочей партии Курдистана.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Дейр-эз-Зоре попали под обстрел со стороны неизвестных боевиков.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1 – запрещено в РФ): подозревается в покушении на гражданского и нападении на блокпост SDF в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дейр-эз-Зор

На востоке провинции было совершено очередное нападение в зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает новостной портал Euphrates Post, ночью группа вооруженных боевиков, предположительно из состава «Исламского государства», совершила вылазку в городе Аль-Хармушия и открыла открыли огонь по членам SDF на блокпосте. Информации о раненых и пострадавших среди курдских боевиков не поступало. Днем ранее неизвестные совершили нападение в другой подконтрольной курдским бандформированиям деревне — Аль-Кашкиа, где ранили двоих мирных жителей.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, неизвестные боевики совершили вылазку в деревне Аль-Балад и застрелили гражданского. Еще одно нападение было совершено в поселке Аль-Алан, где был обстрелян КПП Сирийской Арабской Армии. При этом никто из военнослужащих не пострадал. По данным источника, всего в провинции с июня 2019 года «спящие ячейки» боевиков совершили более 370 нападений, убив и ранив 224 человека, среди которых было 47 гражданских лиц. Рост числа вылазок связывают с деятельность боевиков, которые пошли на примирение с Дамаском в 2018 году, но с поддержкой международной коалиции во главе с США продолжают вести подпольную деятельность против представителей официальной власти и армии.

Провинция Идлиб

По данным медиаресурса Halab Today, на западе провинции турецкие военнослужащие приступили к строительству нового наблюдательного пункта у деревни Аль-Кафра. Военный конвой турецких сил, состоящий из более чем 100 единиц техники, прибыл к городу Аль-Мастум на юге Идлиба. В составе колонны замечены танки, бронированные автомобили и бульдозеры.

Ирак

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иракское агентство Baghdad Today, три ракеты, выпущенные из РСЗО упали в «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, в том числе — здание дипмиссии США. Именно оно и стало целью ракетного обстрела. Информации об ущербе и пострадавших не поступало. Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за обстрел. В последний раз сообщалось, что «зеленая зона» подверглась ракетной атаке в ночь на 2 марта.

Двое турецких военнослужащих погибли на севере Ирака. Как передает агентство Anadolu, подразделение ВС Турции попало под минометный обстрел со стороны членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Хафтанин. На месте скончались двое, еще несколько солдат были ранены. По данным Минобороны Турции, цели курдских террористов, обнаруженные в этом районе, были подвергнуты ответному обстрелу и уничтожены.

1 Организация запрещена на территории РФ.