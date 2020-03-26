Вострецов объяснил, как предложенные Путиным меры сохранят стабильность экономики РФ

Москва, 26 марта. Усилия, предпринимаемые властями России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, позволят сохранить стабильность экономики страны. Такое мнение выразил председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Сергей Вострецов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В обращении к жителям России в связи с межконтинентальной эпидемией коронавируса президент Владимир Путин не только распорядился укрепить социальные гарантии семьям, воспитывающим детей, пенсионерам и всем малообеспеченным, но и установил конкретные меры по поддержке реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а, главное, всего работающего населения страны», — отметил депутат.

Меры, предложенные президентом, включают в себя мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов, предоставление предприятиям малого и среднего бизнеса полугодовой отсрочки по всем налогам, за исключением НДС, и кредитам, а микропредприятия получат еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Особо Вострецов отметил снижение страховых взносов с 30% до 15%.

«СОЦПРОФ уже на протяжении пяти лет призывал снизить страховые взносы для бизнеса. И надо отдать должное президенту, который не только слышит наши предложения, но в весьма непростой экономической ситуации принял решение о снижении. Благодаря этому станет невыгодно платить получку в конвертах, ведь обналичка обойдется дороже, чем зарплата «по белому». То есть из тени выйдут, по самым скромным подсчетам, порядка 29 миллионов человек, получающих за работу «черным налом». Несомненно, увеличится число официально зарегистрированных самозанятых, оживится малый бизнес, а экономика получит реальные средства, что станет для целых секторов спасательным кругом», — объяснил он.

Несмотря на то, что эти меры поддержки обойдутся стране в колоссальные суммы, государство сохраняет контроль над ситуацией, уверен Вострецов.