Килинкаров объяснил, почему Украина осталась во время пандемии без поддержки Запада

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович призвал власти страны обратиться за помощью к России для борьбы с коронавирусом. Киевские власти вряд ли прислушаются к такой позиции, убежден бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Украинский политик в эфире телеканала NewsOne призвал прекратить «заигрывания» со стратегическими партнерами Украины, которые дали понять, что «страна осталась один на один со своей бедой». По его мнению, украинские власти должны обратиться к тем, кто может помочь стране в борьбе с коронавирусом.

«Я думаю, что надо обратиться к России за помощью — ничего постыдного здесь нет», — сказал он.

Спиридон Килинкаров в сложившейся сложной из-за коронавируса ситуации на Украине отметил, что страна могла бы получить помощь от стран Запада, если бы кризис был локальным.

«Однако огромные суммы выделяются на борьбу с коронавирусом каждой страной. В частности, США выделено около 850 миллиардов долларов, а в Европейском союзе 460 миллиардов евро. Финансовые ресурсы этих стран ограничены. Поэтому, безусловно, Украина осталась сама с собой», — объяснил Килинкаров в интервью Федеральному агентству новостей.

В текущей ситуации Украина может полагаться на свои ресурсы, а также вести прямые переговоры с дружественными странами на предмет предоставления финансовой помощи, говорит собеседник ФАН.

«Это может быть Россия или Китай, которые имеют определенную подушку безопасности. Но я сомневаюсь, что официальная власть будет способна это сделать ради того, чтобы преодолеть эпидемию коронавируса и экономический коллапс, в который может погрузиться страна в связи с отсутствием финансов», — отметил экс-депутат Рады.

Как утверждает Килинкаров, Рабинович не является официальным представителем власти, а поэтому его призыв вряд ли будет воспринят властями Киева.

«Я сомневаюсь, что власть может прислушаться к такой позиции и официально обратиться за помощью. Даже военный бюджет, который можно перенаправить на решение внутренних проблем, не пересматривается. Для тех, кто пришел на крови к власти, жизнь людей не представляет никакой ценности. Я не верю в способность власти как-то адекватно реагировать на те вызовы, с которыми столкнулась страна», — заверил он.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец предупредил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране. По словам министра, у Украины пока остаются шансы локализовать распространение COVID-19 жесткими мерами, что не получилось сделать в Европе. Емец призвал жителей страны выполнять все правила безопасности и проявлять заботу друг о друге.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с распространением коронавируса пандемией. По данным Университета Джона Хопкинса, по состоянию на 5.20 утра 26 марта во всем мире зарегистрировано более 470 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений умерли 21 276 человек, более 114 тысяч пациентов выздоровели.