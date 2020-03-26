Выход нового iPhone могут перенести из-за коронавируса

Лос-Анджелес, 26 марта. Американская корпорация Apple может отложить выход своего нового смартфона iPhone 5G из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет японский портал Nikkei Asian Review, ссылаясь на источники в отрасли.

По данным СМИ, Apple может отложить выход новинки на рынок не только из-за проблем с поставками компонентов. В калифорнийской корпорации опасаются, что из-за пандемии коронавируса у потребителей просто не будет интереса к новому продукту.

«А компании нужно, чтобы iPhone 5G стал настоящим хитом», — отметил один из источников.

Пока презентация нового смартфона традиционно запланирована на сентябрь, но сейчас рассматриваются варианты ее переноса. В худшем случае гаджет представят только в следующем году.

Еще один источник японского портала рассказал, что окончательное решение по поводу презентации iPhone 5G Apple намеревается принять в мае. Официально в корпорации ситуацию с переносом презентации не комментируют, пишет «Утро.ру».

На данный момент все рабочие процессы в компании Apple замедлились в связи с тем, что власти Калифорнии ввели некоторые ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Ранее компания Apple закрыла свои магазины в Китае, а также в США и других странах из-за пандемии COVID-19. Кроме того, в связи с распространением коронавируса корпорация запретила продавать больше двух iPhone одинаковой модели в одни руки.