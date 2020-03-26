Ребенок в США 16 часов пробыл с трупом матери, зараженной коронавирусом

Вашингтон, 26 марта. В Соединенных Штатах Америки ребенок 16 часов провел рядом с телом матери, зараженной коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отмечается, что женщина работала врачом. Ее нашли мертвой в доме в штате Вирджиния. Медицинская экспертиза показала, что она была заражена COVID-19. Как передает телеканал WGXA, как уточнили полицейские, женщина скончалась за 12–16 часов до обнаружения ее тела.

Все это время с ней в доме находился ребенок, которому 4–5 лет.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.

136 из 182 новых пациентов с коронавирусом выявили в Москве, еще семь — в Свердловской области и по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае. По три новых случая зарегистрировали в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области. Еще по два заразившихся находятся в Псковской и Самарской областях, а также в ХМАО и в Бурятии. По одному случаю выявили в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.