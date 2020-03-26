В Совете Федерации рассказали, как изменилась работа сенаторов из-за коронавируса

С 26 марта в Москве и регионах пожилые россияне старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции. На пленарном заседании Совета Федерации 25 марта спикер палаты Валентина Матвиенко призвала ряд сенаторов также уйти на домашний карантин. Парламентарии рассказали Федеральному агентству новостей, как изменилась их работа в связи с ситуацией с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести карантин для людей старше 65 лет. Соответствующее предложение он озвучил на совещании о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России. По словам градоначальника, москвичи старше 65 лет, те, у кого есть хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкология), а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

«Члены Совета Федерации, ушедшие на карантин, продолжают работу, но в удаленном режиме. Через специальное приложение, установленное на рабочих ноутбуках или планшетах, члены комитета посредством видеконференцсвязи могут голосовать по вопросам повестки комитета, а также в онлайн-режиме выразить свою позицию по той или иной теме», — рассказал ФАН глава комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

По словам сенатора, на пленарном заседании обязательно должно присутствовать не менее 86 членов Совета Федерации, а остальные могут смотреть трансляцию на официальном сайте.

«Единственная норма, которая должна быть соблюдена — это кворум Совета Федерации. 86 членов должны быть, чтобы состоялось заседание. А остальные могут получить документы, с ними ознакомиться и на имя председателя направить свою позицию по повестке дня», — пояснил Тимченко.

Он также добавил, что профильный комитет уже провел заседание онлайн в тестовом режиме. В нем приняли участие три сенатора.

«Могу назвать эксперимент успешным. Все три сенатора активно выступали, комментировали и голосовали», — сказал парламентарий.

Среди тех, кто принял решение о самоизоляции — член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова.

На этой неделе сенатор не посещала здание палаты, поскольку ранее она контактировала с людьми, вернувшимися из-за границы

Как рассказал ФАН глава комитета Андрей Клишас, в четверг, 26 марта, Нарусова сдала тест на коронавирус.

«Людмила Нарусова здорова. Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — сказал он.

Позже в своем Telegram-канале дочь Нарусовой, телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что сенатор в данный момент находится в больнице в Коммунарке с диагнозом пневмония.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров пояснил ФАН, что в первую очередь сенаторам советовали избегать публичных мероприятий и по возможности решать все вопросы по телефону.

«Речь идет о том, чтобы максимально работать без посещения публичных мероприятий, а также использовать для работы компьютер. Ничего особенного у нас не произошло. Даны руководством палаты рекомендации о том, как беречь себя тем, кто находится в группе риска», — отметил сенатор.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пока намерен перейти в режим повышенной безопасности.

«Валентина Ивановна [Матвиенко] действительно дала такие рекомендации. Отмечу, что я буду продолжать активно работать. У нас есть рабочий планшет, через который можно получать всю необходимую информацию, быть в курсе внутренней переписки. Будем им пользоваться», — рассказал ФАН законодатель.

Накануне Валентина Матвиенко призвала законодателей пройти тест на наличие коронавируса, сама она уже это сделала — инфекции нет. Более 80 человек записались, чтобы пройти тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

«26 марта с 11 часов в помещении медпункта Совета Федерации будет проводиться тестирование на COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 14 марта в верхней палате ввели специальные меры для профилактики коронавируса. У всех входящих в здание врачи измеряют температуру. Также в Совете Федерации просят посетителей обрабатывать руки дезинфицирующей жидкостью. С 16 марта медики начали дежурить и в Государственной думе. Бесконтактными термометрами там проверяют температуру, и, если она будет повышена, человеку выдадут медицинскую маску и отправят в поликлинику по месту жительства.

Общее число больных COVID-19 в России, согласно последним данным, составляет 840 человек.