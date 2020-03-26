Россиян не будут штрафовать за просрочку оплаты электроэнергии

Москва, 26 марта. Потребителей электроэнергии в России не будут штрафовать за просрочку платежей менее чем на три месяца во время вынужденного карантина из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

По его словам, соответствующее постановление Кабмина РФ обязывает сбытовые компании не взимать дополнительные штрафы и пени с потребителей, которые имеют просрочку платежа менее трех месяцев.

«Если сейчас люди уходят на вынужденный карантин, они могут <...> позже заплатить за электроэнергию», — объяснил Грабчак.

Ранее стало известно о планах управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций ввести временную отмену штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг в рамках работы регионов по борьбе с коронавирусом. Такие меры позволят освободить россиян, оказавшихся в сложной ситуации, от дополнительных расходов. Например, пенсионеров и граждан на вынужденном карантине.

Президент России Владимир Путин накануне выступил с обращением к нации из-за пандемии коронавируса. Глава государства призвал россиян проявить ответственность, предложил экономические меры по поддержке бизнеса и граждан, а также объявил следующую неделю нерабочей.

В частности, российский лидер предложил ввести каникулы по кредитам для граждан, которые попали в сложную жизненную ситуацию и их доход сократился более чем на 30%.