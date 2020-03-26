России предрекли новый мировой статус после пандемии коронавируса

Загреб, 26 марта. Россия будет восприниматься на мировой арене иначе после завершения пандемии коронавируса, она «займет заслуженное место в «завтрашнем мире». Об этом пишет хорватское издание Advance.

Автор публикации отметил, что благодаря своевременным и точным действиям государственных властей, Россия смогла не только сдержать эпидемию у себя, но и помочь с борьбе с ней другим странам, в том числе Италии.

Он подчеркнул, что, вопреки ожиданиям Запада, Москва не использует ситуацию в корыстных целях, чтобы «в суматохе оккупировать Прибалтику, Польшу или Киев», а, наоборот, — помогает Европе.

По мнению журналиста, такая поддержка в кризисное время заставит Запад посмотреть на Россию по-новому и изменит ее мировой статус.

«Настоящий кошмар сейчас переживают граждане Европы, которые столкнулись с беспрецедентной ситуацией. И любой, кто сможет хоть немного облегчить этот кошмар и ужас от неизвестности, займет заслуженное место в «завтрашнем мире», — уверен он.

Журналист также выразил мнение, что с окончанием пандемии многие западные элиты утратят свое политическое могущество.

Напомним, что Россия оказывает большую поддержку в борьбе с коронавирусом Италии, которая является одним из очагов распространения инфекции и ежедневно теряет огромное количество людей.

Телеканал «360» сообщал, что 24 марта на аэродроме авиабазы ВВС Италии «Пратика-де-Маре» приземлился 14-й самолет российских ВКС с группой военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Итальянцы приветствуют помощь со стороны Москвы. Корреспондент Федерального агентства новостей узнал мнение нескольких местных жителей о гуманитарном десанте российских военных медиков, и ни один из них не высказал по этому поводу недовольства.