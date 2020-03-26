Лобода рассказала о плюсах самоизоляции

Киев, 26 марта. Украинская певица Светлана Лобода, сидя на карантине, заявила, что в самоизоляции есть свои плюсы. Так, она наконец-то может побыть дома со своими детьми. В качестве подтверждения она опубликовала фото с двумя дочерьми —-8-летней Евангелиной и младшей Тильдой.

«В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеного ритма ;есть большие преимущества. Ты, наконец, принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты дома, а, значит, в полной безопасности», — написала она в описании к фото.

На снимках Евангелина закрывает младшей сестре лицо рукой, а Лобода умиротворенно улыбается. Подписчики в многочисленных комментариях пожелали певице и ее детям здоровья.

«Такие милые, клевые,счастливые. Главное — искать положительные моменты во всем. Не всегда выходит,правда, но у вас получилось», «Светочка, ты прекрасна», «Зайки!!! Очень похожи на вас», «Красотки», «Милашки», «Боже, какой хороший ребенок», «Здоровья вам и вашим принцессам», — написали поклонники.

Были и те, кто проявил повышенный интерес к младшей дочке Лободы, пожалев, что Евангелина закрыла ей лицо рукой.

«Тиля!», «Показали бы уже», — посетовали юзеры.

Их любопытство можно понять. По слухам, Лобода родила Тильду от солиста немецкой группы Rummstein Тиля Линдеманна. Вероятно, пользователи хотели посмотреть, похожа ли малышка на знаменитого музыканта.

Как сообщала ранее «Газета.ру», на Украине официально зарегистрировано 113 случаев заражения COVID-19? четыре пациента умерли. В связи с угрозой распространения коронавируса на Украине был введен всеобщий карантин.

Изначально он был введен с 12 марта по 3 апреля, но накануне правительство продлило его до 24 апреля. Кроме того, во всех регионах действует режим ЧС, отменены все массовые культурные и спортивные мероприятия, закрыты учебные заведения, детские сады, ограничено авиасообщение, закрыты границы, в Киеве остановлена работа метро.