Москва, 26 марта. Российская актриса Глафира Тарханова поделилась с подписчиками первыми результатами своей диеты. Она опубликовала пост в Instagram.

Артистка сняла видеоролик, на кадрах она рассказала, что при соблюдении режима питания у нее худеет лицо. Девушка обратилась к поклонникам с вопросом, стоит ли дальше продолжать эксперимент. Актриса Глафира Тарханова показала пугающий результат диеты.

«Я на жесткой диете, и мне кажется, что результат есть. Как вы думаете? Надо еще? Может, так лучше будет — вон, какая Глафира, немножко «Человек-треугольник», — пошутила Тарханова.

Подписчики высказались против похудения актрисы. По их словам, дальше сбрасывать вес девушке точно не надо.

«Все у вас отлично», — написали они. «Вы и так прекрасны. Поэтому главное — не переборщить», — согласились другие. «Интересно очень, что за диета. Глафирочка, тебе не надо больше худеть, достаточно», — считают поклонники.

Ранее актриса Мария Кожевникова поделилась архивной фотографией двухлетней давности до похудения. После рождения младшего сына артистка сбросила 27 килограммов и решила показать пример своим подписчикам в Instagram.

Кожевникова воспитывает трех сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухгодовалого Василия. Каждая беременность актрисы сопровождалась сильным набором веса, после чего ей приходилось сбрасывать ненавистные килограммы. После рождения третьего ребенка Кожевникова похудела на 27 килограммов. Актриса рассказала, что для похудения пересмотрела свой рацион питания. Кожевникова не скрывает, что сбросить лишний вес ей помогло упорство и самодисциплина.