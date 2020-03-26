Министр из Алтайского края проводит отпуск в охваченном коронавирусом Таиланде

Барнаул, 26 марта. Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина проводит отпуск в Таиланде, где с 26 марта введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава департамента губернатора и правительства региона по информационной политике Дмитрий Негреев.

По его словам, Оськина отправилась в плановый отпуск в Таиланд до того, как было принято решение о запрете выезда за рубеж для госслужащих. Негреев заверил, что министр проинформировала губернатора о поездке за границу.

«После возвращения в Барнаул Наталья Оськина пройдет обследование и будет находиться 14 дней на карантине дома», — добавил он.

Как сообщал ранее премьер-министр и глава Минобороны Таиланда Прают Чан-Оча, чрезвычайное положение в стране будет действовать минимум до 30 апреля. Особый режим расширит полномочия премьера. Глава правительства будет иметь право на введение ограничений для сдерживания дальнейшего распространения заболевания.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Таиланде уже превысило тысячу человек, четверо заболевших скончались. В России заразились более 600 граждан, пишет НСН.

Инфекция, впервые зафиксированная в КНР, охватила более 160 стран. Заразились около 477 тысяч человек, жертвами вируса стали свыше 21 тысячи заболевших. Всемирная организация здравоохранения признала пандемию коронавируса.

Тем временем эксперты все больше склоняются ко мнению, что коронавирус разработали американские ученые в секретной лаборатории Пентагона, а затем завезли в Китай.