Миро заявила, что Богомолов и Мороз вместе «развели» Собчак

Москва, 26 марта. Известный российский блогер Лена Миро прокомментировала слова актрисы Дарьи Мороз, опровергнувшей слухи о том, что телеведущая Ксения Собчак увела у нее мужа — режиссера Константина Богомолова. Об этом она написала в своем блоге.

Ранее Мороз уточнила, что ее отношения с режиссером разладились еще до начала романа Собчак с Богомоловым. Мороз добавила, что бывший муж является прекрасным отцом, которого очень любит их совместная дочь Анна. Она уточнила, что не считает Собчак разлучницей, поскольку проблемы в их отношениях с Константином Богомоловым начались задолго до появления журналистки в жизни ее супруга, а развелись они фактически до начала встреч со светской львицей.

«Я сыграла в нескольких его спектаклях и снялась в «Содержанках». Как работали, так и работали», — заявила Дарья.

Миро подчеркнула, что объяснение Мороз выглядит оправданием.

«Странно все это выглядит. Дарья не снималась много лет, а тут, как только Богомолов начал встречаться с Ксенией, нашлись продюсеры-деньги-спонсоры, чтобы снять «Содержанок», — написала Миро.

При этом блогер считает, что Богомолов не вызывает у женщин интереса в интимном плане. Поэтому, по ее словам, близких отношений между супругами на момент знакомства с Собчак быть не могло.

«Однако, интересен факт, что среди множества прекрасных актрис, Богомолов позвал в свой сериал бывшую. Она и на роль-то «роковухи» вообще не подходит», — объяснила она.

Миро считает, что Богомолов и Мороз «развели» Собчак.

«Но эта парочка не так проста, как кажется всем на первый взгляд. Раз любви нет, но осталось партнерство по работе, почему бы не предположить, что ребята сознательно и вполне обдуманно развелись не сами, а развели Собчак», — написала она.

Блогер пришла к выводу, что благодаря роману с телеведущей Богомолов «получил театр и сериал».

«Элитную квартиру, в которую Ксению не пускают. А пользуется всем этим — угадайте, кто? — ну конечно же, Дарья», — считает она.

Миро добавила, что Богомолов спустя некоторое время может найти себе молодую любовницу, либо вернуться к Мороз.