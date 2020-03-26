LIVE: Коронавирусные игры. Что делать спортсменам?

Олимпиада в Токио планировалась с 24 июля по 9 августа 2020 года, сейчас ее отложили на год. Десятки других мировых соревнований отложены без указания сроков. Тысячи спортсменов, тренеров, медицинских специалистов, коммерсантов оказались фактически безработными.

Что спортивным профессионалам делать в сложившейся ситуации, как не потерять квалификацию и доходы? Поможет ли государство российским спортсменам? Каковы прогнозы на ближайшие месяцы? Скажется ли нарушение четырехлетнего цикла на результатах? Изменится ли состав участников соревнований? Чем будут заняты спортсмены вместо Олимпийских игр?