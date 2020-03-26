Саратовский министр отменила концерт популярной поэтессы из-за «аморальности»

Саратов, 26 марта. Министерство культуры Саратовской области настаивает на отмене майского концерта современной российской поэтессы Солы Моновой (Юлии Соломоновой) в городском ТЮЗе из-за аморальности.

О возможном срыве выступления в Facebook сообщила сама артистка. В соцсети девушка опубликовала фотографию письма от регионального министра культуры Татьяны Гараниной директору театра Игорю Баголею о несогласии с проведением концерта.

«В связи с пропагандой аморальности и безнравственности в творчестве данной поэтессы министерство культуры области отзывает письмо от 21 января 2020 года о согласовании указанного мероприятия», — говорится в тексте.

Поэтесса на решение Гараниной отреагировала с юмором.

«Давненько меня не называли проституткой. Теряю популярность», — написала она, процитировав известную актрису Фаину Раневскую.

Соломонова добавила, что «опытные деятели искусств» назвали письмо министра культуры доносом, и призналась, что из-за такого внимания чувствует себя популярной артисткой.

Интернет-пользователи утешили поэтессу, написав ей в комментариях: «Господи, есть люди, которым неймется от таланта и успеха других! Пусть сами тонут в своем болоте зависти!»; «Мне нравится ваше творчество, и далеко не только мне!»; «Полиция нравов в действии! Пусть это будет самым неприятным событием в вашей жизни!»; «Значит, хороший автор. Надо читать».

Региональные власти нередко отказывают в выступлениях известным артистам. В 2019 году в России было много случаев отмены концертов популярных среди молодежи музыкальных исполнителей, напоминает «Ридус». В Нижнем Новгороде после жалобы родителей-активистов не состоялось выступление Jah Khalib. Также зрители не увидели концертов певицы Монеточки и групп «Френдзона» и IC3PEAK. Рэперу Хаски вменили хулиганство, посадив его на 12 суток. Всех артистов обвинили в аморальности, пропаганде суицида и наркотиков, а также в общем пагубном влиянии на молодые умы.