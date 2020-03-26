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ФАН-ТВ

Административное здание горит в Томске. ФАН-ТВ

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Крупный пожар произошел в Томске: загорелось административное здание на улице Кирова. В доме расположены офисы и рестораны. Огонь охватил 1000 кв. м, на месте работает 20 пожарных расчетов. Спасатели эвакуировали не менее 30 человек.
По предварительным данным, пострадавших нет. Огонь локализован в 13.47 по местному времени.

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