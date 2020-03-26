Как поздравить родных и близких в условиях карантина

Москва, 26 марта. Эпидемия коронавируса и карантин не повод отменять дни рождения и другие праздники — их можно перевести в онлайн. Федеральное агентство новостей выяснило, как вручить подарок близким без угрозы для здоровья.

Эпидемия коронавируса и карантин перевернули с ног на голову все планы россиян. Путешественники вынуждены отменять путевки и возвращать билеты, театралы остались без долгожданных премьер спектаклей, музыкальные фанаты будут ждать концерта любимой группы аж до осени. Да еще и паникеры раскупили в соседнем с домом продуктовом годовой запас гречки и теперь думают, куда же ее распихать в квартире.

Но, пожалуй, больше всего не повезло тем, чей день рождения выпадает на март или апрель. Эпидемия исключила возможность собраться за праздничным столом широким кругом. Хорошо, если родные переживают карантин под одной крышей. А если именинник живет один, да еще и попал под самоизоляцию?

ФАН заинтересовался вопросом, есть ли способ проявить внимание к близкому человеку без риска для здоровья. Согласитесь, не поздравить подругу или тетю с днем рождения из-за карантина — скорее отговорка, чем аргумент. Но пунктик по поводу мест массового скопления людей все-таки уже появился…

Бизнес несет потери из-за эпидемии, поэтому многие предприятия приостанавливают работу. Однако есть и такие, кто нашел выход из ситуации и перестроил свою деятельность.

Одним из примеров оказалась сеть цветочных супермаркетов «Цветочный ряд». Руководство компании перевело всех офисных сотрудников на «удаленку», сохранив работу складов в полном объеме.

«Но на всех рабочих местах флористов во всех филиалах есть антисептические средства для обеззараживания рук и поверхностей», — уточнил основатель «Цветочного ряда» Иван Утенков.

Компания предлагает своим покупателям доставку цветов с помощью онлайн-ретейла. Свежие красивые букеты россияне могут выбрать, не выходя из дома, на сервисе https://tsvet-ryad.ru/.

Предусмотрели в «Цветочном ряде» и вопрос вручения подарка. Полностью бесконтактная доставка производится 24 часа в сутки и обеспечивает безопасность клиентов. Пара таких доставок — и праздник именинника спасен!

Стоит отметить, что цветы не обязательно дарить по какому-то поводу. Можно сделать приятный сюрприз родным и близким, подняв им настроение заказом цветов просто так. Любой психолог подтвердит, что при борьбе с инфекцией важно сохранять позитивный настрой.