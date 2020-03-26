Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840

Москва, 26 марта. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось с 658 до 840 за сутки. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В 18 регионах случаи инфицирования зарегистрированы впервые. Кроме того, за минувшие сутки скончались два пожилых пациента в Москве.

136 из 182 новых пациентов с коронавирусом выявили в Москве, еще семь — в Свердловской области и по пять в Санкт-Петербурге и Пермском крае. По три новых случая зарегистрировали в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области. Еще по два заразившихся находятся в Псковской и Самарской областях, а также в ХМАО и в Бурятии. По одному случаю выявили в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской и Томской областях.

Таким образом, коронавирус охватил уже 56 регионов РФ. При этом девять человек с инфекцией за минувшие сутки полностью выздоровели.

В оперштабе отметили, что все заразившиеся за последние две недели посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна. Всех заболевших госпитализировали и поместили в инфекционные боксы. Установлен круг лиц, с которыми контактировали заразившиеся, сейчас проводится лабораторное обследование.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.