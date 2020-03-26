Асмус снова подверглась нападкам в Сети из-за роли девушки из секс-видеочата

Москва, 26 марта. Популярная актриса Кристина Асмус снова подверглась нападкам в Сети, опубликовав фотографии со съемок нового фильма «Китобой». На своей странице в Instagram звезда призналась, что исполнила роль девушки из секс-видеочата.

Асмус показала несколько пикантных образов, в которых она, видимо, предстанет в кинокартине.

«Я сыграла девушку из секс-видеочата. Уууфь))) Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно», — написала актриса.

Многим поклонникам Асмус очень понравились фотографии, однако некоторые подписчики звезды тут же припомнили ей фильм «Текст» и откровенную секс-сцену из этой кинокартины.

«Смотрю, вошла во вкус быть порнозвездой», — написала revusovak.

«Сама снимаешься в эротике, а потом плачешься, что тебя в этом попрекают. Где логика?!» — возмутился knul14.

«После просмотренного «Текста», конечно, в ужасе. <…> Для замужней это слишком, даже для русского контингента! Как муж еще ходит с высоко поднятой головой — большой вопрос. Конечно, конкуренция большая, но не до такой степени», — прокомментировала madinazhekeeva.

«Асмус уже не та», — отметил oleg777lishchuk.

«Ничего, Кристина, мы в «Тексте» на все нагляделись», — написал olegkrevetkin.

Напомним, после выхода фильма «Текст» пользователи соцсетей устроили настоящую травлю Кристине Асмус и ее супругу — юмористу и резиденту Comedy Club Гарику Харламову. В Интернете даже призывали отобрать у звездной пары маленькую дочь.