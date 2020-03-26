Клишас: Нарусова здорова, анализ на коронавирус отрицательный

Москва, 26 марта. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, результат отрицательный. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил глава комитета Андрей Клишас.

Ранее в СМИ появилась информация, что Людмилу Нарусову госпитализировали в больницу в Коммунарку. У нее подозревали коронавирус.

«Людмила Нарусова здорова. Говорил с ней сегодня. Она сдавала тест, это правда, результат отрицательный. Вируса нет», — сказал Клишас.

Как пояснил ФАН глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, ранее Нарусова приняла решение о самоизоляции, поскольку она контактировала с людьми, вернувшимися из-за границы.

«Мне сообщили, что во вторник, 24 марта, она отсутствовала на заседании комитета», — пояснил парламентарий.

По его словам, сенатора Нарусовой также не было на пленарном заседании.