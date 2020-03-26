Мэр Сочи призвал россиян не ездить на курорт в ближайшее время

Сочи, 26 марта. Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов не приезжать на курорт в дни школьных каникул и во время нерабочей недели. Об этом политик сообщил в социальной сети Instagram.

Он попросил россиян не приезжать в южный город во время объявленной накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат.

«Минимизировать контакты — сейчас жизненно важная мера», — напомнил мэр Сочи.

Он обратился с отдельной просьбой к потенциальным гостям курорта. Он призвал их с пониманием относиться к ситуации и отказаться от посещения Сочи в ближайшее время.

Ранее правительство России из-за распространения коронавируса рекомендовало регионам отменить проведение развлекательных мероприятий в торговых центрах, работу кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах. Кроме того, регионам рекомендовано приостановить посещение гражданами мест масового скопления людей, например, ночных клубов, детских игровых комнат.

По данным на 26 марта, в России зафиксировано 658 случаев заболевания коронавирусом нового типа, 29 человек уже выздоровели. Власти РФ приняли комплекс мер, направленный на недопущение распространения инфекции на территории страны. К примеру, правительство поручило Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиационное сообщение с другими странами.