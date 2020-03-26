Фоменко испугал подписчиков в Instagram своим постаревшим видом

Москва, 26 марта. Актер Николай Фоменко напугал подписчиком новым фото в Instagram. На снимках он выглядит очень постаревшим и обрюзгшим. Кроме того, на макушке у него сияет огромная лысина, а остатки волос совсем седые.

«Свой среди чужих, чужой среди своих», — написал он в описании к фото.

Реакция на фото была очень разной. Кого-то признался, что новый облик Фоменко вызывает испуг.

«Боже мой, как мы ужасно постарели! В этом возрасте, по-моему, не живут», «Николай Владимирович, не пугай», «Не узнала! Богатым будете, сэр», — пишут в комментариях.

Не обошлось, конечно, и без шуток про коронавирус.

«Это на который день карантина такие трансформации с внешностью происходят?», «Последствия паниковируса?», — поинтересовались подписчики.

Большинство поклонников предположили, что на снимках просто позирует в новом сценическом образе. В основном все находили сходство с Михаилом Горбачевым, Николаем Рыбниковым и даже Лаврентием Берией. Сам Фоменко на эти предположения ответил молчанием.

Отметим, что это уже не первый раз, когда актеру удается заинтриговать своих подписчиков. В конце февраля он разыграл поклонников, опубликовав пикантные фото в ванной с актрисой Ариной Постниковой. В комментариях тогда предложили, что Фоменко решил рассекретить свой новый роман. Однако оказалось, что снимки были сделаны во время съемок проекта «Офигенные» режиссера Кирилла Кузина.