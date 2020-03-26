Депутат Вострецов прокомментировал обращение Путина на фоне пандемии коронавируса 

Москва, 26 марта. Депутат Сергей Вострецов прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что, как и прежде, главным приоритетом государства остаются жизнь и здоровье граждан.

«Президент Владимир Путин предпринимает решительные меры по защите здоровья жителей страны, поддержке наиболее уязвимых категорий населения, экономики, производства и предпринимательства», — сообщил Федеральному агентству новостей парламентарий.

Вострецов отметил своевременность послания главы государства в сложившейся ситуации и выразил уверенность в том, что выполнение предложенных мер позволит преодолеть кризис.

«Обращение нашего национального лидера — своевременное, исходя из необходимости реагировать на угрозы, связанные с эпидемией коронавируса на планете, от которых страдает население и экономика всех стран. Благодаря предпринимаемым усилиям, Россия в меньшей степени ощущает влияние негативных тенденций, поэтому глава нашего государства предлагает действовать на опережение. Его обращение абсолютно спокойное и предметное — содержит конкретные меры по защите здоровья жителей страны, поддержке наиболее уязвимых категорий населения, экономики, малого и среднего бизнеса, сохранения стабильной и благожелательной обстановки в стране. Это свидетельствует, во-первых, что президент и правительство полностью контролируют ситуацию в России, а во-вторых, у нашего государства достаточно резервов, чтобы преодолеть возникающие трудности с минимальным неудобством для граждан», — подчеркнул депутат.

Парламентарий призвал не подвергать риску жителей страны и выполнить распоряжение президента о введении нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.

«Прислушаемся к совету Владимира Владимировича и проведем эти внеплановые выходные дома, чтобы случайно не стать разносчиками вирусов. Глава государства принял решение перенести общенародное голосование по поправкам в конституцию с 22 апреля на более удобную дату с точки зрения эпидемиологической ситуации. Это в который раз подтверждает, что лично Путин не держится за власть, для него главное – здоровье и безопасность жителей страны и будущее нашего государства», — сказал Вострецов.

Комментируя предложения главы государства, направленные на сохранение социальных гарантий, депутат отметил, что адресованы они прежде всего наименее защищенным категориям населения. Так, президент продлил на полгода все действующие на данный момент льготы и пособия и распорядился выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Пособия на детей от трех до семи лет начнут выплачивать на месяц раньше назначенного срока, а выплаты к 75-летию Победы ветераны получат до майских праздников. Выплаты по больничному листу теперь не будут ниже МРОТ. Все это будет возможно и благодаря тому, что повышаются налоги для граждан со сверхдоходами.