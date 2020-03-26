ВТБ поможет пострадавшим от коронавируса заемщикам

Москва, 26 марта. ВТБ запустит упрощенную программу помощи заемщикам, пострадавшим от пандемии коронавируса, по которой заболевшие смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Ранее Центробанк РФ на фоне пандемии коронавируса рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям реструктурировать задолженность заемщиков с подтвержденным диагнозом, а также не назначать штрафы по кредитам и займам. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести каникулы по кредитам для граждан, чей доход из-за ситуации в экономике снизился более чем на 30%.

«ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам, которые пострадали от эпидемии коронавируса. Сегодня было принято решение о том, что банк начнет работу по этой программе 31 марта», — говорится в сообщении на сайте организации.

Все подтверждающие документы банк будет принимать дистанционно. После этого услуга активируется автоматически. Как отметили в пресс-службе, ВТБ уже начал получать первые обращения клиентов.

Кроме того, клиенты банка смогут воспользоваться оформленными страховыми программами, по которым получат выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с госпитализацией и временной нетрудоспособностью.

В России, согласно последним данным, зарегистрировано 658 случаев заболевания, большая часть из них в Москве. 29 человек излечились. Инфекция в целом охватила уже более 160 стран: заразились около 476 тысяч человек, скончались более 21 тысячи заболевших. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

В связи с неблагоприятным развитием ситуации в мире президент России Владимир Путин накануне обратился к гражданам страны. В качестве меры защиты от коронавируса следующая неделя объявлена нерабочей, перенесено голосование по поправкам в конституцию, приняты беспрецедентные меры по поддержке граждан, а также малого бизнеса.