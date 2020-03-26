Москва, 26 марта. Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева обратилась к резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который, по ее выражению, ее «просто задолбал».

Актриса и телеведущая посвятила ему историю о приступе метеоризма, рассказанную одной из участниц передачи. Героиней очередного выпуска передачи на Первом канале стала 33-летняя студентка медицинского колледжа Екатерина, которая пробует себя в блогерстве и косметологии. Она вспомнила историю о том, как неудачно смешала квас с пивом.

В итоге девушка провела ночь с мужчиной в попытках справиться с метеоризмом. Участница призналась, что всю ночь себя плохо чувствовала, и ей было плохо. С молодым человеком они расстались спустя некоторое время. Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову историю про невесту с метеоризмом.

«Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, ну просто задолбал», — подчеркнула Гузеева.

При этом Харламов отреагировал на слова ведущей в своем в своем Instagram-аккаунте. Он выложил фрагмент программы, а также отрывок из собственного выступления на Comedy Club.

«Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете», — написал он.

Ранее телеведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева впервые за 12 лет существования передачи расплакалась из-за поведения участницы. Та довела журналистку до слез «сеансом черной магии».

О произошедшем инциденте на съемке очередного выпуска ведущая рассказала поклонникам в Instagram Stories. По ее словам, девушка выпила из создателей шоу «всю кровь».