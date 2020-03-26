«Горячие» фото 50-летнего Тарзана вызвали бурную реакцию фанатов

Москва, 26 марта. Супруг известной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) поделился с фанатами пикантными снимками из тренажерного зала. Подписчики стриптизера пришли в восторг от серии фотографий.

Актеру, певцу и бодибилдеру недавно исполнилось 50 лет. Несмотря на свой возраст, Тарзан держит себя в прекрасной форме и продолжает выполнять на сцене сложные акробатические номера. Он часто радует поклонников весьма откровенными фотографиями, демонстрирующими его результаты работы над собой.

В этот раз на провокационных снимках в Instagram Глушко предстал с обнаженным торсом в тренажерном зале. Пост вызвал бурную реакцию подписчиков. Судя по смайлам с пламенем, фанаты сочли фотографии более чем «горячими».

«Серега любому молодому фору даст!!! Супер!!!» — восхитилась xalchenko_zilya.

«Красавчик!!!» — добавила marinamaubleu.

«Надо свой фитнес-клуб открывать, 18+. Франшиза только так разлетится», — предложила alena.petri93.

Напомним, что свой юбилей Тарзан отпраздновал весьма необычным способом. Танцор презентовал новое шоу «50 оттенков серого» в «Крокус Сити Холле». Полуобнаженный муж Королевой демонстрировал бицепсы и трюки, не стеснялся приглашать на сцену зрительниц. Публика осталась в восторге от откровенного выступления стриптизера.

Королева впоследствии призналась, что спродюсировала провокационное шоу именно она, а супруг отвечал за креативную часть.