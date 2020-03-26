Доктор Мясников назвал коронавирус обычным ОРЗ по сути

Москва, 26 марта. Известный телеведущий и главный врач Городской клинической больницы №71 в Москве Александр Мясников призвал не паниковать из-за коронавируса, и объяснил, что по сути он представляет собой обычное ОРЗ. Об этом он рассказал в эфире радио «Вести ФМ».

«Жить надо, как мы живем, спокойно», — призвал он.

Мясников признался, что был «приятно удивлен» выступлением президента России Владимира Путина, в котором глава государства 25 марта обратился к гражданам и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

«Я думал, что оно будет выдержано в духе… ну как оно идет по миру… с нагнетанием… Как выступают все лидеры [стран] последние дни перед людьми. В принципе, сказано и сделано все то же самое, но так элегантно — идите в отпуск, посидите дома. Не было нагнетания», — отметил медик.

По словам Мясникова, все «грамотные» доктора сходятся во мнении, что распространившийся коронавирус представляет собой обычное острое респираторное заболевание — ОРЗ, «которое с определенной частотой дает осложнение на легкие».

«Что такое коронавирус? Это ОРЗ. Какие факторы риска для ОРЗ? Это хронические заболевания и курение, потому что убирается защитный слой с бронхов, соответственно, вирус садится. Коронавирус живет в носоглотке. Когда берут анализ крови, его редко обнаруживают. <…> Это, конечно, новый вирус. С другой стороны, он из известного семейства коронавирусов, и его технические характеристики известны», — объяснил доктор.

Врач также добавил, что при оценке масштабов заболевания правильнее ориентироваться не на данные о носителях инфекции, точное число которых определить невозможно, а на количество смертей, поскольку летальные исходы «подвергаются достаточно четкой статистике».

«Мы понимаем, что болеют и умирают пожилые люди и люди с хроническими болезнями. Пожилые люди умирают не от коронавируса — если у человека пневмония, то неважно, чем она вызвана. Для них это смертельно опасная болезнь», — уточнил врач.

Мясников заверил, что если составить график из десяти ведущих причин смерти, коронавирус окажется последнем месте, и, более того, будет иметь «очень большой отрыв» от девятого пункта.