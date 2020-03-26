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Доктор Мясников назвал коронавирус обычным ОРЗ по сути

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Доктор Мясников назвал коронавирус обычным ОРЗ по сутиМосква, 26 марта. Известный телеведущий и главный врач Городской клинической больницы №71 в Москве Александр Мясников призвал не паниковать из-за коронавируса, и объяснил, что по сути он представляет собой обычное ОРЗ. Об этом он рассказал в эфире радио «Вести ФМ».

«Жить надо, как мы живем, спокойно», — призвал он.

Мясников признался, что был «приятно удивлен» выступлением президента России Владимира Путина, в котором глава государства 25 марта обратился к гражданам и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. 

«Я думал, что оно будет выдержано в духе… ну как оно идет по миру… с нагнетанием… Как выступают все лидеры [стран] последние дни перед людьми. В принципе, сказано и сделано все то же самое, но так элегантно — идите в отпуск, посидите дома. Не было нагнетания», — отметил медик.

По словам Мясникова, все «грамотные» доктора сходятся во мнении, что распространившийся коронавирус представляет собой обычное острое респираторное заболевание — ОРЗ, «которое с определенной частотой дает осложнение на легкие».

«Что такое коронавирус? Это ОРЗ. Какие факторы риска для ОРЗ? Это хронические заболевания и курение, потому что убирается защитный слой с бронхов, соответственно, вирус садится. Коронавирус живет в носоглотке. Когда берут анализ крови, его редко обнаруживают. <…> Это, конечно, новый вирус. С другой стороны, он из известного семейства коронавирусов, и его технические характеристики известны», — объяснил доктор.

Врач также добавил, что при оценке масштабов заболевания правильнее ориентироваться не на данные о носителях инфекции, точное число которых определить невозможно, а на количество смертей, поскольку летальные исходы «подвергаются достаточно четкой статистике».

«Мы понимаем, что болеют и умирают пожилые люди и люди с хроническими болезнями. Пожилые люди умирают не от коронавируса — если у человека пневмония, то неважно, чем она вызвана. Для них это смертельно опасная болезнь», — уточнил врач. 

Мясников заверил, что если составить график из десяти ведущих причин смерти, коронавирус окажется последнем месте, и, более того, будет иметь «очень большой отрыв» от девятого пункта.

Доктор Мясников назвал коронавирус обычным ОРЗ по сути

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Источник: Radiovesti.ru
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