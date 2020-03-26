Галкин попросил Разина «подкинуть адресок» нефтяной скважины Пугачевой

Москва, 26 марта. Известный шоумен и пародист Максим Галкин ответил продюсеру группы «Ласковый май» Андрею Разину, который ранее рассказал в интервью о нефтяной скважине примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. Супруг заслуженной исполнительницы отреагировал на новость о ее «богатствах» в Instagram.

Ранее Разин дал интервью изданию «Собеседник», в котором рассказал, что многие представители российского шоу-бизнеса имеют собственные скважины в Нефтеюганске.

«У многих артистов в их городе есть собственные скважины. Одна из них работает только на Пугачеву. Вся прибыль от нее капает в карман Аллы», — цитирует продюсера Ura.ru.

По словам Разина, собственной нефтяной скважиной владеют король российской поп-сцены Филипп Киркоров и другие артисты, имена которых продюсер «Ласкового мая» раскрывать отказался. Разин утверждает, что нефтяники подарили скважины звездам в знак благодарности. Как пишет Kp.ru, об этом продюсеру рассказал «большой начальник» одной из ведущих компаний, добывающих черное золото.

На рассказ продюсера Максим Галкин отреагировал с иронией. Юморист попросил раскрыть, где находится скважина Пугачевой.

«Адресок скважины не подкинете? Хоть будем знать, где наши деньги», — написал супруг примадонны.

Отметим, что Разин — довольно скандальная фигура отечественного шоу-бизнеса. Так, продюсер делал много заявлений по поводу состояния актрисы Анастасии Заворотнюк, когда появились сообщения о том, что она тяжело больна. Кроме того, в феврале Разин говорил, что будет судиться с бывшим участником «Ласкового мая» Юрием Шатуновым из-за прав на песни.