Доктор Мясников оценил идею ограничить продажу алкоголя во время «каникул» по коронавирусу

Известный врач-кардиолог, писатель и телеведущий Александр Мясников продолжает давать советы читателям Федерального агентства новостей и отвечать на важнейшие вопросы, связанные с пандемией COVID-19, вызванной новым коронавирусом. (Начало беседы можно прочитать здесь).

По мнению доктора Мясникова, тем, у кого имеются вредные привычки, к которым можно отнести курение, злоупотребление алкоголем и переедание, стоит серьезно задуматься: возможно, коронавирус станет толчком, который поможет им «перезагрузиться», изменив свою жизнь.

В то же время Мясников не считает, что на время объявленных в России недельных карантинных «каникул» имеет смысл вводить ограничения на продажи алкоголя.

«Когда вы спрашиваете, что опаснее при заражении коронавирусом — курение, алкоголь или переедание, отвечу так: кто страшнее — медведь или росомаха? Нет такого — ты куришь, значит, ты умрешь от коронавируса; ты переедаешь — значит, ты умрешь от коронавируса. Мы говорим об общем состоянии здоровья. Переедание, многолетнее курение, злоупотребление алкоголем — это все состояния, снижающие иммунитет, усиливающие любое патогенное воздействие. Мы знаем, что у курильщиков и больных диабетом онкологические заболевания бывают в несколько раз чаще; например, рак легких у курильщиков — в четыре раза чаще. Это обычные закономерности, тут нет линейной зависимости».

Нынешняя ситуация, по мнению врача, еще один повод задуматься о здоровом образе жизни. Вместе с тем Мясников не считает правильным вводить на время карантинной недели ограничения на продажу алкоголя (оборот которого в последнее время вырос).

«А вы никогда не задумывались, почему у нас в последние годы снижались продажи алкоголя? — говорит Мясников. — Ответ простой. Лично у меня два самогонных аппарата, мне их подарили разные люди, я ими, естественно, не пользуюсь, но они у меня стоят. У нас страна, к сожалению, пьющая. И никогда еще запрет алкоголя не приводил к желаемому результату. Ну, ограничите вы продажу алкоголя — вырастет продажа сахара [для изготовления самогона]», — объяснил Александр Мясников.

Диаметрально противоположной точки зрения на эту проблему придерживается последовательный сторонник ограничения продажи алкоголя в нашей стране, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он считает, что карантинные меры могут сопровождаться ограничениями продаж алкоголя, и советует применить эту практику в крупных городах, в том числе в Москве и Петербурге. Мнение Онищенко об алкоголе, а также о сексуальной жизни во время карантина по коронавирусу читайте в ближайшее время на сайте ФАН.

На данный момент в РФ официально зарегистрированы 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки — 182 заболевших. Излечились 38 человек, двое заболевших скончались. Следующая неделя объявлена в России выходной из-за карантинных мер по коронавирусу.