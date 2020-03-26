Навка рассказала о заразившейся коронавирусом подруге в США

Москва, 26 марта. Фигуристка, олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Татьяна Навка рассказала своим подписчикам о тяжелой ситуации, которая сложилась в США из-за распространения коронавируса.

По словам Навки, ее пост в Instagram — это «крик-души, крик-предупреждение». О том, что сейчас происходит в Штатах фигуристке рассказала ее подруга (спортсменка, пловчиха), которая живет в Нью-Йорке и сама заразилась COVID-19. По словам женщины, еще три недели назад, никто не воспринимал пандемию всерьез: «Три недели назад все смеялись и продолжали общение, многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек». А теперь, когда США занимают третье место в мире по числу заболевших коронавирусом, закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги.

«На улицах почти нет людей, нельзя выходить, не так, как в Италии, но запрет введен. Скорая помощь перегружена, даже частные центры, получить помощь сложно», — цитирует ее «Федерал Пресс».

Сама подруга фигуристки тоже заболела, причем это произошло резко: «Еще вчера она бегала по Централ-парку и прекрасно себя чувствовала, а уже на утро проснулась с лихорадкой, температурой и ужасным тяжелым состоянием. Еле выбралась из этого».

Навка подчеркнула, что во время пандемии очень важно проявлять ответственность, не паниковать и соблюдать рекомендованные меры по предупреждению и безопасности. Она отметила, что сейчас Штаты по количеству заразившихся уступают место только Китаю и Италии, «при том, что вирус пришел к ним позже».

Олимпийская чемпионка призвала своих подписчиков быть внимательными и ответственными, беречь себя, своих родных и близких. Кроме она попросила доверять информации о COVID-19 только из официальных источников — во избежание домыслов, накруток и слухов, сообщает телеканал 360.

По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек выздоровели. Смертельных случаев не зафиксировано.